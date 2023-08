Matic réagit à l’intérêt du PSG, le dérapage homophobe de N'Doram rebondit, polémique à Toulouse avant Paris

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade Rennais : Matic évasif sur l'approche du PSG

Si le Stade Rennais a célébré en grande pompe l'arrivée de Nemanja Matic (ex- AS Rome), le club breton a bien failli se faire piquer sa star par le PSG. Interrogé sur cette tentative de détournement par le Champion de France, l'ancien joueur de Chelsea et de Manchester United n'a pas voulu s'étendre sur le sujet : « Je vais me répéter, je suis heureux d’être ici. Quand on évolue dans de grands clubs, on a toujours des contacts, mais je ne vais pas dire si c’est vrai ou faux, je suis bien ici ». Fin du sujet jusqu'au prochain PSG - Rennes ?

Metz - OM : N'Doram s'excuse après son dérapage homophobe

À la mi-temps du match entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille (2-2), Kévin N'Doram a eu des propos déplacés, qui ont été jugés homophobes. "Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes ! On a peur de jouer au ballon", a-t-il lâché au micro d'Amazon Prime Vidéo. À la fin de la rencontre, le milieu de terrain messin s'est de nouveau arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a tenu à s'excuser. "Si j'ai blessé quelqu'un je m'en excuse. Je ne visais personne, je parlais sous la colère. Je n'aurais pas dû dire ça. Je veux juste présenter mes excuses."

Toulouse : polémique avec Chaïbi avant le PSG

Toujours en instance de transfert, Farès Chaïbi n'a pas été convoqué dans le groupe toulousain pour la réception ce samedi (21h) du Paris Saint-Germain. Contacté par L’Équipe, Carles Martinez Novell a justifié l’absence de l’Algérien. « En raison des négociations avec un autre club pour le transfert du joueur, le club juge qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour participer à la rencontre. Par conséquent, le club a pris la décision de ne pas le sélectionner. » Une absence qui fait polémique car le départ de Farès Chaïbi « n’est pas imminent », d’après son entourage. « C'est n'importe quoi. Farès est en pleine forme, il a envie de jouer ce match. Il n'y a aucune raison valable de l'en priver alors qu'il est sous contrat jusqu'à preuve du contraire », précise l’entourage de l’international algérien.

OGC Nice : l'offre de Bologne refusée pour Brahimi !

Si Bologne est aujourd'hui très chaud pour recruter Billal Brahimi (OGC Nice, 23 ans), le dossier est très compliqué. Selon le journaliste Mercato Ignazio Genuardi, le Gym a refusé la dernière offre du club italien. Nice est bel et bien vendeur mais entend récupérer sa mise de départ (7 M€). Bologne fera-t-il l'ultime effort qu'il était prêt à faire pour Cyril Ngonge (Hellas Vérone) ?

Montpellier : Der Zakarian valide une recrue estivale

Face aux médias, Michel Der Zakarian s'est enflammé pour son nouveau buteur Akor Adams, arrivé de Norvège cet été et qui a déjà cassé la barraque contre Le Havre :

« Akor Adams, il faut le laisser tranquille. Il doit continuer à faire ce qu’il sait bien faire, aller dans la box (sic) et marquer des buts. Être au bon endroit, au bon moment. Sur le premier match qu’il nous a montré et sur les séances d’entraînement, oui, c’est une bonne pioche. Maintenant, à lui de confirmer sur toute une saison. C’est ce qu’on attend de tous les joueurs, d’être au même diapason tous les week-ends ».

Stade Brestois : le SB29 attend encore un défenseur

En conférence de presse, Eric Roy a fait une demande pour la fin du Mercato du Stade Brestois : «Pour parler effectif, il est évident que j’attends au moins un défenseur supplémentaire, qui peut couvrir un poste à droite et à gauche ». Charge à son directeur sportif Grégory Lorenzi de trouver la perle rare dans le budget du modeste club breton.

Metz : un départ est acté !

Unique buteur du FC Metz lors de la défaite à Rennes lors de la première journée, Youssef Maziz quitte déjà les Grenats. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant de 25 ans a été transféré dans le club belge de OH Louvain contre 1,5 M€. Club où il rejoint le cousin de Erling Haaland, Jonatan Braut Brunes. Un temps convoité par Le Havre.

