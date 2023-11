PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : avec ou sans Mbappé, la L1 court à la catastrophe pour Ménès

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Alors que Vincent Labrune aspire à faire rentrer un milliard d’euros de droits TV sur la période 2024-29, la vente de gré à gré avec les divers diffuseurs est pour l’instant très loin de l’objectif initial. Aujourd’hui, on parle plutôt d’une somme comprise entre 700 et 750 M€ pour l’ensemble des droits domestiques et internationaux. Somme à laquelle il faudra en plus retrancher les sommes promises à CVC.

« Ce sera très très très dur d’avoir un bon prix pour le championnat… »

Du côté de Pierre Ménès, on est plus que dubitatif face à cette situation et on redoute qu’un éventuel départ de Kylian Mbappé du PSG ne fasse encore baisser la manne potentielle pour la Ligue 1. « Déjà que le championnat de France, qu’on le veuille ou non et quel que soit le niveau de prestation de Messi et de Neymar, a perdu deux gros projecteurs avec leurs départs. Si en plus Kylian Mbappé quitte le PSG, ce sera catastrophique pour la Ligue 1 », assène-t-il sur sa chaîne YouTube.

Pour autant, cette difficile vente des droits TV ne doit pas être un argument pour faire les yeux de Chimène au Bondynois : « On ne va pas demander à Kylian de rester pour sauver la Ligue 1. Il s’en fout de ça et il a bien raison. S’il reste, c’est parce qu’il aura envie de rester au PSG. Le reste, il s’en tape totalement. Maintenant je pense que ce sera très très très dur d’avoir un bon prix pour le championnat… »

Face à Pierrot (4/4) : "Si Mbappé quitte le PSG, ce sera catastrophique pour la Ligue 1"



La "loi Wenger", Benatia à l'OM, les droits TV, le cas Gonçalo Ramos, la blessure de WZE, clubs vs sélections et Alessandra Bianchi.https://t.co/MMsRCtEdO6 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 20, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life