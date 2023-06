RC Lens, Stade Rennais - Mercato : mauvaise nouvelle pour les Sang et Or dans le dossier Badé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Complètement relancé au FC Séville après ses passages ratés au Stade Rennais et à Notthingham Forest, Loïc Badé (23 ans) va bel et bien rester en Andalousie. Comme annoncé par Monchi après la finale de Ligue Europa remporté par le FC Séville, le défenseur va voir son option d'achat, qui chiffre entre 12 et 15 M€ être levée.

Les Sang et Or ne profiteront pas de la belle relance de Badé

Si le transfert permettra à Rennes de rentrer quasiment dans ses frais (les Bretons ayant déboursé 17 M€ hors bonus pour s'offrir le joueur à l'été 2021!), le RC Lens – qui disposait d'un pourcentage ne récupèrera rien dans ce deal. En effet, cette clause particulière ne s'appliquait qu'à une éventuelle plus-value rennaise.

En revanche, et parce qu'il a 23 ans et qu'il s'agit d'un transfert international, le mécanisme de solidarité de la FIFA et les indemnités de formation s'appliquent bien à son cas. Une manne surtout profitable au Paris FC et au Havre puisque Loïc Badé n'a finalement joué qu'une saison et 33 matchs sous le maillot des Sang et Or.