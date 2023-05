ASSE - QRM : un gros point noir ternit la victoire des Verts

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On reverra l’ASSE en Ligue 2 la saison prochaine. Si le maintien a mis du temps à se mettre en place, l’histoire retiendra que les Verts ont réussi leur mission à trois journées de la fin de la saison. Pour finir l’actuel exercice en beauté, il leur faudra néanmoins resserrer les boulons sur la base arrière. Alors que l’ASSE est devenue meilleure attaque de Ligue 2 ce week-end, avec deux réalisations d’avance sur le FC Metz (59 contre 57), Anthony Briançon sait que les Verts prennent encore trop de buts évitables.

« On prend deux buts, c’est encore le point noir »

« Il y a eu du spectacle, même si j’aurais aimé qu’il y en ait un peu moins pour eux. Ça reste une belle victoire. On met quatre buts à l’une des meilleures défenses du championnat. On en prend deux, c’est encore le point noir », a pesté le capitaine de l’ASSE dans Le Progrès. Même son de cloche chez Dennis Appiah : « On va retenir qu’on marque quatre buts même si c’est dommage d’en prendre deux. Il y a eu du spectacle, c’est bien pour tout le monde. Dans la maîtrise, on peut faire mieux. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer De retour, le capitaine Anthony Briançon déplore que l’AS Saint-Étienne ait encore encaissé deux buts évitables samedi à Geoffroy-Guichard (4-2) contre l'équipe de QRM. Dennis Appaih partage l'avis du défenseur des Verts.

Bastien Aubert

Rédacteur