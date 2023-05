ASSE : Batlles règle son avenir et fait des mystères sur l’absence d’Appiah 

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le point médical avant Valenciennes

« Lamine Fomba est touché au genou. Il va passer un IRM pour évaluer sa blessure. Ibrahima Wadji a pris un coup sur le pied et ne s'est pas entraîné ce matin. On va finaliser notre groupe après la séance prévue demain. Le VAFC est une équipe capable de faire des gros résultats, à la fois avec des jeunes joueurs qu'avec des expérimentés. Elle défend assez bien, et se projette vite vers l'avant. Il va falloir prendre au sérieux ce match. »

Lancer un cercle vertueux pour la saison à venir

« On a vécu une saison éreintante, mais belle sur la fin. Le stade va être plein avec tous les supporters. J'espère avant tout que ce sera un bon match. On fera tout pour gagner. Je veux qu'on montre l'image d'une équipe qui veut continuer à avancer. Une équipe qui est capable de battre tout le monde. »

« Je serai là à la reprise »

Des mystères sur l’absence d’Appiah à Caen

« Se passer de Denis Appiah face à Caen . Il y avait une raison extrasportive que je ne peux pas dire. Ce n'était pas une sanction, c'est quelque chose qui est arrivé dans la nuit. Raison personnelle. »

Son avenir

« Je me sens très bien ici. Je suis dans un grand club. C'est un métier passionnant mais aussi fatigant. Je suis très heureux de ce que je vis ici. Il me reste un an de contrat, je serai là à la reprise. »