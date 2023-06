LOSC, OM : Cabella lance un message fort à Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC a conclu sa saison à la 5e place de la L1, synonyme de qualification en Ligue Europa. L'objectif européen est donc atteint pour les Dogues qui ont pu compter sur un Rémy Cabella performant.

« J'espère de tout coeur que Fonseca sera avec nous la saison prochaine. »

Le meneur de jeu de 33 ans a compilé 7 buts et 10 passes décisives. Invité de Jérôme Rothen ce lundi sur RMC, il s'est montré satisfait. « Je me suis régalé cette saison, même si j'aurais préféré terminer plus haut au classement. On est frustré. » Un Cabella qui a aussi eu ces mots pour Paulo Fonseca, dont l'avenir reste incertain et qui a été annoncé dans le viseur de l’OM. « J'espère de tout coeur que Paulo Fonseca sera avec nous la saison prochaine. »