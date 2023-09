LOSC : Fonseca fait de nouvelles révélations sur l’OM et laisse la porte ouverte

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Paulo Fonseca était un homme très courtisé cet été. De nouveau papa récemment, le technicien portugais a toutefois fait le choix de rester fidèle au LOSC, où il est loué pour son beau jeu depuis 2022. Al Hilal, nouveau club de Neymar, mais aussi et surtout l’OM ont longtemps poussé pour enrôler celui dont le contrat expire en 2024 dans le Nord.

« Nous verrons ce que l’avenir nous réserve »

« Il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (l’Olympique de Marseille et Al-Hilal, ndlr). J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats, a-t-il évacué dans O Jogo. C’est vrai qu’il y a eu une offre d’un club très intéressant avec d’autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise. J’ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. (…) Je ne cache pas que je veux retrouver la Ligue des Champions dans un avenir proche, c’est l’objectif de presque tous les managers, presque tous les entraîneurs. »

