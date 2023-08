LOSC : Fonseca et Létang dégomment leurs joueurs après Rijeka

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Non sans difficultés, le LOSC s'est imposé ce jeudi sur sa pelouse face au HNK Rijeka (2-1), lors du barrage aller de la Ligue Europa Conférence, prenant une petite option sur la qualification. Mais la prestation des Dogues n'a pas plu à Paulo Fonseca. Et l'entraîneur lillois l'a fait savoir après la rencontre.

"C'était un match difficile. C'est vrai que nous avons dominé tout le match, contre une équipe qui a défendu très bas. Mais à la fin, Lucas Chevalier a su garder la victoire. Rijeka est une équipe avec des qualités, et je ne pense pas que nous avons été très humbles dans ce match. Nous avons pensé que nous avions l'opportunité de gagner sans lutter. Je dois dire que je n'aime pas le match réalisé. On n'a pas bien défendu, notamment en première période. C'est impossible de gagner un match comme ça si on ne défend pas bien. Nous n'avons pas eu la concentration dont nous avons eu besoin, car il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est un match que nous devrons observer et regarder. Un complexe de supériorité de notre part ? Peut-être. Je n'ai jamais pensé que le match serait facile, et j'ai dit à mes joueurs que ça serait difficile. Mais c'était important de gagner aujourd'hui, car le match retour sera totalement différent. L'avantage sera pour nous et Rijeka devra jouer pour gagner."

Même discours pour Létang

Le président des Dogues, Olivier Létang, a également critiqué ses joueurs après le match. "Ce que je retiens déjà, c'est qu'on a gagné. L'important pour nous, c'est de se qualifier. On sait qu'on aura une deuxième manche difficile, dans un environnement avec beaucoup de pression. On n'a pas aimé les attitudes. Si on pense que ça va être facile, si on arrive sur le terrain en étant tranquilles, on ne peut pas passer. On a eu une première mi-temps très compliquée. Est-ce que c'est un problème d'état d'esprit ?... On va en parler avec les garçons, mais ça, c'est en interne. Je préfère rester sur la victoire. On a une position qui est bonne. On n'est pas content du contenu du match, par contre, sur nos trois rencontres depuis le début de la saison, on s'aperçoit qu'à Nice, on était mené, on est allé chercher le match nul à la 94e minute, contre Nantes, on s'est retrouvé à dix contre onze, on a marqué un deuxième but, et ce soir, sans faire un grand match, on est allé arracher une victoire. C'est bien, ça démontre que ce groupe a quand même de la personnalité."

LOSC - HNK Rijeka : Lille arrache la victoire et prend une option sur la qualification https://t.co/pZPvvUwVGR — But! Football Club (@club_but) August 24, 2023

