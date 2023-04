LOSC : Paulo Fonseca en route vers l’Angleterre ?

Daniel Riolo a balancé la bombe il y a quelques jours dans l’After sur RMC, il est fort probable que Paulo Fonseca ne soit plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Le chroniqueur de RMC a notamment évoqué le fait que Lille devra reconstruire cet été, ce qui ne serait pas forcément du goût de l’entraîneur portugais

Si l’ancien entraîneur du Shaktar Donetsk venait bien à quitter le Nord, West Ham se montrerait fortement intéressé par son profil, après avoir failli le recruter en 2018 déjà. Il faudrait déjà que les Londoniens licencient David Moyes, dont les résultats déçoivent fortement cette saison puisque les Hammers disputent le maintien malgré plusieurs arrivées coûteuses (Paqueta, Scamacca, Cornet, Kehrer, Ings...).

Paulo Fonseca ne serait cependant pas le seul dans la shortlist des demi-finalistes d’Europa League l’an dernier. En effet, West Ham surveillerait également Brendan Rodgers, récemment viré de Leicester, ainsi que Graham Potter, qui a subi le même sort à Chelsea. Affaire à suivre.

https://www.butfootballclub.fr/losc/actualite/losc-daniel-riolo-lache-une-enorme-bombe-sur-l-avenir-de-paulo-fonseca-814860

