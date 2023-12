OL : coup de théâtre dans le dossier Genesio !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Si la piste menant à Bruno Genesio (57 ans) s’était un peu refroidie dimanche dernier au lendemain de la « défaite encourageante » de l’OL de Pierre Sage à Lens (2-3), le retour du coach maison est à nouveau d’actualité.

Genesio ne dit pas non…

Le Progrès révèle en effet ce jeudi soir que le club rhodanien a repris contact avec Genesio après la déroute des Gones lors de l’Olympico à Marseille (0-3). Si c’est bel et bien Pierre Sage qui sera en conférence de presse demain et dirigera l’OL contre Toulouse dimanche, le retour de l’ancien coach du Stade Rennais semble bel et bien possible.

Viscéralement attaché à l’OL, proche des cadres du vestiaire (Lacazette, Tolisso, Lopes notamment), « BG » a accepté de passer un entretien et est en pleine réflexion sur la possibilité de revenir.

🚨 BRUNO GENESIO BIENTÔT DE RETOUR ? 🚨



C'est la bombe du soir, @leprogreslyon annonce que Bruno Genesio a été contacté par la direction lyonnaise après la rencontre a Marseille ! 🤔



L'ancien coach rennais va passer un entretien et réserve actuellement sa réponse.



Bonne… pic.twitter.com/WoldG6xhYl — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) December 7, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life