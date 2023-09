OL : grosses révélations sur le départ de Barcola et l'ambiance interne avant le PSG

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On imagine un club sans dessus dessous entre les tensions Textor-Aulas, le début de saison manqué et un mercato contrarié. Mais pas du tout... Selon L'Equipe, l'ambiance est loin d'être lourde à Lyon, qui accueille ce soir le PSG. Déjà, les joueurs ne sont pas touchés par les attaques de l'ancien président à l'encontre du nouveau propriétaire. Certains salariés, ceux ayant les plus petits salaires, ont été inquiétés par le gel des comptes, mais ils ont été rassurés par la direction.

"A un moment, (Barcola) était complètement perdu"

Les joueurs, eux, seraient surpris de lire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs dirigeants, etc. Le président exécutif, Santiago Cucci, est très proche d'eux et les tient informé de tout. Il a ainsi réuni les capitaines du groupe pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire Aulas-Textor. Seul le départ de Bradley Barcola a impacté le groupe mais les Gones ont rapidement compris que ce sont les agents de l'ailier qui lui ont mis la pression pour un transfert. "A un moment, il était complètement perdu", explique l'un d'eux à propos du néo-Parisien. L'ambiance serait donc presque sereine à Lyon, à lire L'Equipe. Ne reste plus qu'à traduire cela par de bons résultats sur le terrain !

