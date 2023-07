OL : le futur président du club colle un tacle à la DNCG !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OL tient son nouveau président exécutif en la personne de Santiago Cucci. Si l’information n’est pas encore officielle, elle ne saurait tarder, d’après L’Équipe. En attendant cette annonce, l’ancien homme fort de Quicksilver, proche de Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu, n’a pas tardé à coller un tacle à la DNCG après les mesures d’« encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation » prises cette semaine à l’encontre de l’OL.

« C’est incompréhensible techniquement »

« On a de très bonnes raisons de ne pas être aussi inquiets qu’eux (les auditeurs de la DNCG), lâche-t-il dans L’Équipe. J’ai été très surpris par leur réponse. Ne pas considérer les ressources de la prochaine vente de notre franchise du Reign… Qu’ils nous comptent ce futur revenu comme 100 % nul, c’est incompréhensible techniquement. On a énormément d’acheteurs potentiels pour le Reign, qu’on est obligés de vendre, et la dernière transaction de ce type qui sert de référence dans la loi américaine s’est effectuée à hauteur de 53 M$ (48,7 M€). » Cucci a encore cinq jours pour faire appel de la sanction de l’instance.

