OL : les supporters lyonnais se préparent à mettre le feu à l’OM

Une date que chacun marque dans son calendrier avant-même le début de la saison. L’Olympico déchaîne les passions, et au milieu de la rivalité, l’enjeu sportif est souvent immense. Invaincus depuis 2007 à domicile face à l’OM, les Lyonnais savent que leur mobilisation au stade sera importante, là où les supporters avaient boycotté le match face à Rennes.

Un hommage prévu ... à Paul Bocuse

De plus, les groupes de supporters lyonnais ont annoncé dans un communiqué, avoir prévu un hommage soutenu à Paul Bocuse durant la rencontre. Le "Pape de la cuisine" lyonnais, décédé il y a 5 ans est devenue une figure emblématique de la ville, et particulièrement apprécié de tous. Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre sera aussi portée par l’émotion, et le Groupama Stadium devrait être quasiment plein pour cette rencontre exceptionnelle, comme le rapporte Le Progrès.

Annoncé en même temps que le boycott du match face au Stade Rennais, l'hommage à Paul Bocuse sera réalisé conjointement par les Bad Gones et Lyon 1950. Les équipes de l'ancien restaurateur seront d'ailleurs présentes dans le Virage Nord pour l'occasion.