OL : Textor a un énorme regret avec Blanc, rebondissement pour Gattuso !

John Textor est pressé d’avoir un nouvel entraîneur à l’OL. Selon L’Équipe, l’intéressé a annoncé sa décision à Laurent Blanc dès vendredi et ne semble pas avoir l'intention de confier le match contre Le Havre, dimanche soir, au duo temporairement nommé et formé de Jean-François Vulliez et de Jérémie Bréchet avec l'appui de Sonny Anderson.

Textor regrette pour Blanc

« Et plus Textor est pressé, plus les chances de Gattuso augmentent, explique le quotidien sportif. Si un autre nom ne se détache pas très vite, l'OL se dirige ainsi vers une nomination par défaut. » En privé, l’Américain ne cache pas son regret de n'avoir pas pris la décision d'écarter Blanc dès l'été, ce qui lui aurait donné plus de temps et d'options pour son remplacement.

🔴🔵 Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet, accompagnés de Sonny Anderson, sont nommés provisoirement à la tête du groupe professionnel.



Lire le communiqué du club ⬇ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2023

