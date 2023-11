OL : Textor optimiste après son passage devant la DNCG !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Ce mardi, John Textor et la direction de l'OL avaient rendez-vous à Paris pour un entretien avec la DNCG. Le gendarme financier de la Ligue auditionne tous les clubs professionnels avant l'échéance de janvier pour donner son feu vert au recrutement. Dans le cas lyonnais, il s'agissait de revenir sur les sanctions de l'été dernier (encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter). A sa sortie des locaux, Textor s'est exprimé au micro de RMC et a fait part de son optimisme.

"Nos progrès sont impressionnants"

"J’ai apprécié la réunion. On a été bons sur les chiffres. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c’est nouveau pour moi. Maintenant, on sait comment s’y préparer. On a beaucoup appris lors de notre premier passage."

"Quand vous rachetez un club, vous avez tendance à penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. La DNCG nous a forcés à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes, et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous. Les contraintes fixées l’été dernier s’appliquent toute la saison. C’est inhabituel de leur part de lever ces sanctions mais c’est ce qu’on leur a demandé. On aimerait investir intelligemment mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques et on en a nous aussi bien sûr. On verra bien. Nos progrès sont impressionnants. Notamment le travail sur la dette. Aujourd’hui nous avons des liquidités. Ce qui est très bien. On espère qu’ils vont le reconnaître."

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

John Textor à RMC Sport :



😅 "Ah RMC ! Je vous adore." pic.twitter.com/W2puW4TSTx — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

Podcast Men's Up Life