Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Comme on pouvait s'en douter, l'OL rate des dossiers par manque de promptitude à préparer la saison 2023-24. Alors que John Textor prépare son passage devant la DNCG pour le 28 juin et que Matthieu Louis-Jean n'est pas encore en place à la tête de la cellule de recrutement, la piste menant au prometteur George Ilenikhena (SC Amiens, 16 ans) s'est déjà refermée.

Confirmant les informations de Foot Mercato, Sports Zone explique que le buteur d'origine nigérianne n'a pas souhaité attendre davantage un mouvement de Lyon et va s'engager dans les prochains jours avec le Royal Antwerp, champion de Belgique. Un accord entre le club picard et la formation belge a été trouvé pour un deal à 6,5 M€. Ilenikhena a également accepté les conditions proposées en Jupiler League avec un contrat de quatre saisons à la clé.

Outre l'OL, l'AS Monaco et deux clubs allemands étaient sur les rangs. Antwerp a profité de la confusion qui règnent dans les clubs de Ligue 1 en ce mois de juin pour gagner la bataille en faisant miroiter au jeune attaquant de disputer la prochaine Ligue des Champions...

✅⚡️



Suivi par Lyon, l’ASM et deux clubs Allemands, George Ilenikhena va bel et bien signer en Belgique, comme annoncé par @Santi_J_FM plus tôt dans la journée.