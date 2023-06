OL - Mercato : Textor a torpillé l’arrivée d’un des chouchous de Blanc et Lovren !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc va devoir la jouer serrée s’il veut rester l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. En poste depuis fin 2022, le Cévenol a réussi à redorer le blason du club rhodanien et semble faire partie des plans futurs de John Textor. Encore faut-il qu’il s’entende avec Matthieu Louis-Jean. Débauché à l’OM, le nouvel homme fort du recrutement de l’OL prendra ses fonctions le 1er juillet prochain mais L’Équipe assure que son arrivée coïncide avec l’arrêt des négociations avec toutes les pistes creusées par Bruno Cheyrou. Selon Sacha Tavolieri, plusieurs noms étaient visés : Hamari Traoré (Stade Rennais), Clinton Mata (Club Bruges)et Daniel Amartey (Leicester).

Sutalo à oublier pour Blanc... et Lovren !

« Au poste de défenseur central, on peut ajouter la piste du croate Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), avec la bénédiction de Laurent Blanc (et Dejan Lovren) - qui avait également été travaillée et faites valider par le board avant la fin de saison, affirme le journaliste de RMC Sport. Ces pistes ont été travaillés avec l'ambition d'une enveloppe de 40 M€ qu'était prêt à mettre le board de l’OL sur le mercato mais des dépenses imprévues (subies par le nouveau boss) devrait finalement réduire ce budget, qui sera fixé après le passage du club devant la DNCG. »

🔵🇭🇷🔴 Au poste de défenseur central, on peut ajouter la piste du croate Josip #Sutalo (#DinamoZagreb) - avec la bénédiction de Laurent Blanc (et Dejan #Lovren...) - qui avait également été travaillée et faites valider par le board #OL avant la fin de saison. #Lyon — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 6, 2023

Pour résumer S’il n’est pas encore assuré de rester sur le banc de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, Laurent Blanc aurait d’ores et déjà fait une croix sur un excellent défenseur central au mercato estival : Josip Sutalo (Dinamo Zagreb, 23 ans).

