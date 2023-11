OL - Mercato : une très bonne nouvelle vient de tomber pour Textor et Grosso

On ne sait encore ce qu'il adviendra lors du prochain mercato hivernal. Et si John Textor aura bel et bien l'envie de rapatrier à l'OL certains éléments évoluant au sein même de l'un de ses autres clubs, Crystal Palace.

Mais en attendant, et c'est une surprise, les clubs de Premier League ont voté aujourd'hui un texte qui va permettre, et dès cet hiver, des prêts de joueurs entre des clubs appartenant au(x) même(s) propriétaire(s). Beaucoup imaginaient que le vote serait contraire et qu'il y aurait une interdiction d'opérer pour certaines écuries appartenant à un même groupe.

Comme le précise Fabrizio Romano, cela implique que Newcastle va pouvoir se servir dans ses autres clubs ou que l'Ol et Crystal Palace parviennent à conclure certains deals. Pas inutile quand on sait que les Gones vont devoir se montrer lors du prochain marché.

🚨 BREAKING: Premier League clubs have voted against ban on clubs loaning players from within the same ownership group.



It means Newcastle can sign players on loan from PIF owned clubs — and same for other clubs like Crystal Palace with Lyon and similar situations. pic.twitter.com/rQqkkzpzpm