OL, Stade Rennais - Mercato : Textor ne lâche pas le capitaine rennais

Déjà en balance l’été dernier, l’avenir d’Hamari Traoré au SRFC est plus que jamais incertain. Déçu que les discussions autour de sa prolongation soient arrivées bien plus tard que pour d’autres cadres de l’effectif, Jérémy Doku, Lovro Majer notamment, le capitaine breton a remis son avenir en question, et semble désormais proche de la sortie.

L’OL le veut pour encadrer Kumbedi

C’est pour cela que l’OL fait désormais figure de favori pour récupérer l’international malien. Pour pallier le départ de Malo Gusto, et entourer correctement le jeune Saël Kumbedi, plein d’avenir, l’Olympique Lyonnais insisterait depuis le dernier mercato d’hiver pour récupérer l’ex-rémois, selon les informations de l’Équipe.

Il faudra cependant compter plusieurs autres clubs dans la bataille pour Hamari Traoré, notamment le Bayer Leverkusen, le Betis Séville, Galatasaray, ainsi que Fenerbahce. À 31 ans, Hamari Traoré va donc avoir l’occasion de changer d’air et pourrait vivre ses derniers moments sous le maillot à l’hermine lors des deux prochains matchs.