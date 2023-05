OM : Daniel Riolo lâche une punchline sur Payet !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Daniel Riolo n’a pas pour habitude de mâcher ses mots. On en a une nouvelle fois la preuve sur le cas Payet, dans une situation délicate avec son entraîneur, le milieu olympien a été écarté du groupe la semaine dernière, alors même qu’il pouvait jouer son potentiel dernier match sous la tunique olympienne.

« Payet s’est mis un CSC tout seul »

Scandalisé par le comportement du numéro 10 désormais hostorique de l’OM, Daniel Riolo a lâché : « Il apprend qu’il n’est pas titulaire, il traîne les pieds, on lui fait la remarque une fois. Ça ne suffit pas, il continue. Il est écarté du groupe. Ma première réaction a été, je le concède, de dire que c’est un peu exagéré de la part de Tudor. Et là j’ai repensé à un truc tout con et je me suis demandé pourquoi le dernier match de Payet serait peut-être face à Lille? Parce qu’il a mis une gifle à Cahuzac. Moi aussi j’ai été aveuglé par ce côté affectif : il lui reste trois matchs dans la saison, ça m’a touché » a-t-il lancé.

« Mais après je me suis dit : attend, le type s’est mis dans la merde tout seul à Lens. Il est capitaine, il a une forme d’étendard dans cette équipe, c’est le gars que l’on aime et qui sur cette fin de saison pouvait apporter un truc. Il trouve intelligent, dans un match contre Lens, d’aller mettre la main sur le visage de Cahuzac et donc de ne pas avoir la lucidité de penser que ça pouvait le priver des matchs où il aurait pu être important. Il commet deux erreurs alors que c’est un joueur que tout le monde doit aimer. Payet s’est mis un CSC tout seul. Tu as aussi mis ton club dans la merde. Et ça c’est une faute » a déblatéré le chroniqueur de RMC.