OM : Gattuso a trouvé le leader de vestiaire tant attendu avant l’Ajax et le Stade Rennais

Gennaro Gattuso va être servi. Dégoûté par la seconde période de l’OM samedi à Strasbourg (1-1), l’entraîneur italien a secoué ses joueurs dès le lendemain à la Commanderie et attend une réaction dès ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam (21h). Pour ce faire, le coach de l’OM pourra compter sur Samuel Gigot. Suspendu en Alsace, le défenseur de 30 ans est à nouveau disponible. Selon L’Équipe, il devrait même retrouver le brassard qu’il portait à Lens (0-1, le 12 novembre).

Gattuso retrouve son aboyeur préféré

Si cela n’avait pas empêché l’OM de perdre, Gigot avait été le Marseillais le plus solide et son analyse du match rejoignait celle de Gattuso, dont il est un relais. « Je n’ai jamais de doutes sur Samuel. C’est un vrai professionnel qui met beaucoup de hargne et d’envie », avait alors confié le coach de l’OM, qui ne voit pas émerger d’autres leaders.

