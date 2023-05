OM : le choc face au LOSC, son avenir, le sprint final… Rongier se livre !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le choc face au LOSC :

« Cela sera compliqué, le LOSC joue une place européenne, ils vont être très déterminés, nous aussi. Lille joue très bien au ballon, c’est à nous d'être sérieux défensivement. Notre manière de défendre peut les mettre en difficulté ».

L’importance des derniers matchs :

« Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. On est derrière le RC Lens mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'an dernier, on va y croire jusqu'au bout, c'est une certitude. On y croit, on sait que c'est dur de gagner des matchs, tout est possible dans le foot, les équipes jouent le jeu, les matchs de Lens ne seront pas simples, on espère un faux pas. À nous aussi de remporter nos trois matchs ».

Les décisions arbitrales :

« Je me suis exprimé là-dessus, le club aussi. Je répète : être arbitre est un métier compliqué, tout va vite, les joueurs ont du vice. Maintenant, oui, j'ai le sentiment sur certains matchs qu'il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur. Ça s'est répété plusieurs fois ».

Rongier veut rester à l’OM :

« Je me sens chez moi ici, je n'ai aucune raison de partir. Vous connaissez le monde du foot, mais je n'ai aucune raison de m'en aller. J'aime le club, la ville. Pourquoi partir ? Si ce n’est pour me sentir moins bien... Dans le foot il peut vraiment tout se passer ».

Des propos retranscrits par RMC Sport.