OM : Longoria a 2 nouvelles pistes pour remplacer Tudor, réunion décisive ce mercredi !

Selon Nicolo Schira, les dirigeants bergamasques veulent garder Gasperini sur le banc et sont confiants pour convaincre l'entraîneur de rester. Les Nerazzurri sont également prêts à proposer la prolongation du contrat jusqu'en 2025. Une réunion cruciale est attendue demain entre les différentes parties, ce qui pourrait sonner le glas à l’OM.

#Atalanta want to keep Gian Piero #Gasperini on the bench and are confident to convince the coach. Nerazzurri are also ready to offer the contract extension until 2025. Expected tomorrow a crucial meeting. #transfers