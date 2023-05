OM : Longoria lance une initiative pour réunir les légendes du club

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C’était la folie hier soir à Marseille, lors de la célébration du trentenaire de la victoire. Ce matin, Pablo Longoria a accueilli les vainqueurs de 1993, avant de leur annoncer la création d’un nouveau programme en l’honneur des légendes marseillais, répondant au nom d’« OM Légendes ».

Un trophée également créé

En plus de cela, un trophée « Comme un seul OM » a été remis à l’ensemble des vainqueurs de 1993, pour les remercier de cette trace indélébile qu’ils ont laissé au club. Pablo Longoria a expliqué : « Notre club a le devoir de rassembler et de fédérer tous les acteurs qui ont participé et qui participeront à leur histoire ».

En parallèle, des matchs associatifs seront fait à l’avenir dans le cadre d’« OM Légendes », tout comme plusieurs événements dont on ne connaît pas encore la nature.