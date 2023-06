OM : Pierre Ménès règle la question de la vente du club à l'Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que le dossier de la vente OM est revenu au cœur de l'actualité et des rumeurs sur ce mois de juin 2023, Pierre Ménès a été questionné sur son blog Pierrot le foot sur l'éventualité de voir l'Arabie Saoudite débarquer à Marseille.

« Pour moi, il n'y a rien »

L'ancien consultant du CFC n'y croit pas un instant : « Quand j'ai des informations, c'est sur des trucs qui sont « au moins » de l'ordre du possible... Pour moi, depuis le début, c'est un leurre. Je ne vois pas... Très franchement, si l'Arabie Saoudite voulait racheter l'OM, ça se ferait en un claquement de doigts. Le claquement de doigts ne vient pas. Des gens font leur beurre sur ce sujet depuis des années et n'en ont pas marre de se couvrir de ridicule... On a des grandes annonces, des fanfaronnades... Pour moi, il n'y a rien ».

Une belle charge au passage à Thibaud Vézirian ou Mohamed Henni, qui ont bien alimenté la boîte à fantasmes ces dernières semaines...

Alexandre Corboz

Rédacteur