OM - Stade Rennais : Gattuso s’agace et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant l’OL

L’OM a confirmé hier son embellie entrevue jeudi contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (4-3). Vainqueurs du Stade Rennais au Vélodrome (2-0), sans forcément briller, les hommes de Gennaro Gattuso se sont replacés à la 8e place provisoire de L1 avant de recevoir l’OL ce mercredi (21h). « J'espère qu'il ne se passera rien de négatif autour du match contre Lyon. J'espère que ce sera un jour de fête, que l'on parlera de manière positive de Marseille. Ça m'énerve que l'on parle toujours de manière négative de Marseille alors que c'est un endroit merveilleux », a déjà annoncé le coach de l’OM. Pour ce faire, le technicien italien devra compter sur un groupe en manque d’énergie.

« J’ai vu des joueurs très préoccupés »

« J’ai vu des joueurs très préoccupés, je n’ai pas aimé leur visage à la pause. On aurait dit qu’ils n’avaient plus de force, qu’un élastique les empêchait d’aller vers l’avant. On savait qu’il fallait souffrir, après avoir dépensé beaucoup d’énergie jeudi en Ligue Europa a-t-il analysé en conférence de presse. Clauss sorti à la pause, c’est un choix. Jordan Veretout a reçu un coup jeudi à la cheville, et il avait encore une gêne hier (samedi), il a pris des anti-inflammatoires, il n’était pas à 100% pour ce match… Nous avons encore cinq matches en 17 jours. Lodi a les adducteurs qui sifflent, il a serré les dents. Kondogbia, si j’avais eu le luxe de le sortir à la pause, je l’aurais fait. Mais humainement, je suis heureux de pouvoir compter sur des joueurs aussi impliqués, avec des valeurs. »

