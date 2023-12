OM - Stade Rennais : Mandanda privé de retrouvailles avec le Vélodrome, un cadre marseillais absent ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'un des principaux intérêts du match de demain entre l'OM et le Stade Rennais résidait dans le retour de Steve Mandanda au Vélodrome. Le Fenomeno n'est pas parti en bons termes avec Pablo Longoria. Il aurait souhaité terminer sa carrière en Provence, où il a joué durant quatorze saisons. Mais le président marseillais voulait accélérer la transition à son poste et il a fait venir Pau Lopez. Une partie des supporters n'a pas apprécié la façon dont Mandanda est partie, surtout que Lopez ne donne pas des gages de sûreté dans les cages.

Le Fenomeno est malade et incertain

Comme la saison dernière, Mandanda s'apprêtait à recevoir un accueil très chaleureux du Vélodrome. Seulement, il est possible qu'il ne soit même pas sur le banc ou en tribunes demain, et encore moins sur le terrain ! Selon Le Parisien, le gardien de 38 ans est malade et fortement incertain. Une information qui reste à confirmer, Julien Stéphan n'ayant pas communiqué le groupe de joueurs retenus pour le voyage à Marseille...

Par ailleurs, Jordan Veretout a manqué la séance d'entraînement de l'OM ce samedi soir. Titulaire indiscutable, le milieu de terrain est systématiquement associé à Geoffrey Kondogbia depuis la blessure de Valentin Rongier. Son éventuelle absence face au SRFC serait un coup dur pour Gennaro Gattuso.

🚨Stade #Rennais : Steve Mandanda malade, est incertain pour le déplacement à #Marseille demain.



Si forfait & que J. Stéphan amène 3 gardiens, le jeune Mathys Silistrie (2005) pourrait faire son premier groupe pro, Gauthier Gallon serait alors titulaire. #OMSRFC @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 2, 2023

