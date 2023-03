OM : Tudor calme la rumeur Juventus et fait le point avant Montpellier

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Sur Ounahi et son groupe contre Montpellier

«Ounahi va devoir être opéré, c'est une mauvaise nouvelle, on espérait qu'il puisse nous aider sur cette fin de saison mais c'est la vie. Il y a quatre joueurs qui ne sont rentrés qu'hier soir, il faudra faire attention. Pour Kolasinac on fera le point demain. Sanchez a eu un long voyage, on va voir avec lui après l'entraînement ».

Sur Montpellier

« Je m'attends à un match difficile. Montpellier est sur une bonne série, c'est une équipe très en forme. Il faudra avoir un bon niveau. »

Sur le sprint final

« L'objectif est de prendre des points, de gagner. La L1 est très difficile, que tu joues Paris, Strasbourg, Rennes, Lens. On n'a pas parlé de première, deuxième, troisième ou quatrième place. On va faire le maximum, jusqu'au bout. »

Sur Nuno Tavares

« Il est encore jeune. Il est physique, rapide. A son meilleur niveau il a une explosivité qui pourrait lu ipermettre de jouer au Real, au Barça, à City. Il doit encore grandir, être plus régulier. Il est très important pour nous, il a marqué des buts et donné des passes décisives. On espère une bonne fin de saison de sa part. Quand il est en forme il peut changer le cours d'un match. »

Sur Matteo Guendouzi

« Matteo est un bon joueur, important pour l'équipe, avec de grosses qualités. Mon objectif, c'est de l'aider à devenir encore meilleur, plus solide. Il est intelligent. Il peut devenir un joueur de très haut niveau mais cela dépendra de lui, de sa volonté de progresser. Je fais mes choix pour l'équipe. Matteo participe toujours mais j'attends jours plus de lui, comme de tout le monde. »

Sur son avenir et la Juve

« C'est le monde du foot, beaucoup de choses sont inventés pour faire du clic mais moi, je ne pense qu'au match de demain. »

Sur le retour d'Harit

« Il reviendra quand il doit revenir, il ne faut pas précipiter les choses. Je le vois, il va bien, il nous manque. Mais il faut faire attention. »