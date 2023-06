OM : une autre annonce tombe sur la vente, McCourt a un dossier plus urgent à régler !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Le serpent de mer est de retour à l’OM. Depuis hier, les rumeurs autour d’une vente ont de nouveau fleuri sur la Canebière et celles-ci ont fait bondir le club phocéen... où celles-ci sont qualifiées de fantaisistes. « Communication coupée au club. Silence radio. Le club veut travailler tranquillement sur l'entraîneur, c'est une bonne chose », précise le compte Twitter La Minute OM, bien informé sur les arcanes du club phocéen.

« Ça se fera quand ça se fera »

De son côté, Mathieu Grégoire a pris parti : « La vente de l'OM peut se faire dans six mois, un an ou six ans, je ne sais pas. Il ne faut pas perdre de vue ça. Prenons le temps. Si on peut l'annoncer, on le fera. Moi, ça me ferait rêver encore une fois de révéler la vente de l'OM. Mais ça se fera quand ça se fera », a confié le journaliste de L’Équipe lors du live Twitch de Passe Ton Ballon.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer La nomination du successeur d’Igor Tudor passe avant toute chose du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, en plus des dossiers du mercato à régler avant cet été. Le dossier de la vente est donc mis en stand by.

Bastien Aubert

Rédacteur