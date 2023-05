RC Lens - OM : Tudor prépare une surprise dans son onze qui va plaire aux supporters

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Depuis quelques semaines, Chancel Mbemba a perdu son statut de titulaire indiscutable. Le Congolais alterne avec Leonardo Balerdi dans le onze de départ. A lui les matches à domicile, à l'Argentin, très critiqué par les supporters marseillais et donc mal à l'aise au Vélodrome, ceux à l'extérieur. Si on suit la logique d'Igor Tudor, c'est Balerdi qui devrait jouer ce soir. Et d'ailleurs, il figurait dans la plupart des compositions des médias, aux côtés de Sead Kolasinac et Samuel Gigot.

Mbemba est plus complémentaire avec Clauss ou Kaboré

Seulement, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti vient d'annoncer que "selon les dernières indiscrétions, Chancel Mbemba doit être préféré à Leonardo Balerdi pour Lens-OM de ce soir". Une annonce qui fera plaisir aux supporters de l'OM, lassés par les boulettes à répétition de l'ancien joueur de Boca Juniors. Mbemba a en plus l'avantage de former un duo très complémentaire avec Jonathan Clauss ou Issa Kaboré, lui qui se projette plus facilement en attaque que Balerdi.

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

Selon les dernières indiscrétions, Chancel Mbemba doit être préféré à Leonardo Balerdi pour Lens-OM de ce soir… — Fabrice Lamperti (@gouffa83) May 6, 2023

Pour résumer Très critiqué par les supporters de l'OM, qui ne supportent plus ses grosses erreurs, Leonardo Balerdi ne devrait pas être titulaire ce soir à Bollaert alors qu'il était annoncé dans le onze de départ. C'est Chancel Mbemba qui devrait débuter.

Raphaël Nouet

Rédacteur