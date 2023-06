OM, Juventus - Mercato : rebondissement dans le dossier Milik !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Bien difficile d'avoir une opinion. Et de savoir si oui ou non, 'Arkadiusz Milik va être définitivement acheté par la Juventus Turin. Le joueur, on le sait, pourrait être transféré contre un chèque d'environ 7 millions d'euros. Et donc ne plus revenir au sein du club phocéen.

Avis contraires

Problème, les avis divergent sur le choix final de la Vieille Dame. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le tendance est à la réflexion en ce moment-même, le Polonais n'ayant pas rassuré sur la seconde partie de saison. Mais selon le quotidien italien, La Repubblica, la Juventus aurait déjà tranché et Milik sera bien contraint de revenir à l'OM dans quelques semaines.

Un nouveau dossier à gérer pour Pablo Longoria si tel était le cas.