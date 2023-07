OM - Mercato : 10 M€ de plus dans les caisses pour recruter ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaila Sarr, l'OM vient de booster son attaque et ce n'est peut-être pas fini puisque le club olympien convoite avec insistance plusieurs autres éléments offensifs, en particulier le Sénégalais Illiman Ndiaye (Sheffield United). Il risque donc d'y avoir embouteillage sur les ailes et dans ce contexte, l'OM pourrait transférer Cengiz Under.

La Roma a gardé un pourcentage sur Under

Fenerbahçe convoite l'ancien joueur de la Roma et selon le média Stargazete, Pablo Longoria ne demanderait que 10 M€ pour Under. Les négociations seraient en cours et il faut rappeler que l'AS Rome bénéficie de 20% pour la vente du milieu offensif turc.

Le joueur a beaucoup de courtisans, et même si il est apprécié au sein du club, il n'a pas forcément un profil idéal dans le 4-4-2 de Marcelino.



