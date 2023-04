OM - Mercato : en plus de Zakaria, un autre milieu de renom ciblé pour remplacer Guendouzi ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Homme fort de Sampaoli, un peu moins de Tudor, Matteo Guendouzi fait partie des grosses valeurs marchandes de l’effectif olympien, et devrait être vendu pour renflouer les caisses. Seulement, son profil va manquer et il faudra le remplacer numériquement et sportivement pour ne pas perdre le fil.

Denis Zakaria visé, mais pas seulement

Pour succéder à l’ancien Gunner, c’est le Blue Denis Zakaria qui serait ciblé par Pablo Longoria selon les informations de Foot Mercato. Et ces derniers ajoutent même que le Suisse ne serait pas la seule piste prestigieuse observée par les Olympiens, sans en dire plus.