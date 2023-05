OM - Mercato : l'avenir de Tudor fixé le 5 juin ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il y a deux jours en conférence de presse, Igor Tudor a été une fois de plus interrogé sur son avenir. L'entraîneur de l'OM n'a pas voulu lever le flou et renvoyé à la semaine prochaine, au cours de laquelle une réunion est prévue avec Pablo Longoria. Mais c'est plutôt le 5 juin qui devrait être décisif dans l'avenir du Croate. En effet, c'est ce jour-là que Massimiliano Allegri rencontrera sa direction pour savoir s'il reste sur le banc de la Juventus Turin.

Si la Vieille Dame l'appelle...

Ce samedi en conférence de presse, l'entraîneur bianconero a rappelé qu'il lui restait deux années de contrat et qu'il avait le soutien de sa direction. Un discours de façade car cela fait deux ans qu'il est revenu et que le club n'a rien gagné. Beaucoup, chez les supporters comme chez les dirigeants turinois, poussent pour un changement. Si celui-ci est acté le 5 juin, alors la Juventus fera le forcing pour faire revenir Igor Tudor, qui y a été joueur (1998-2007) puis adjoint d'Andrea Pirlo en 2020-21. Et l'OM sera alors bon pour se chercher un nouveau coach...

Raphaël Nouet

Rédacteur