OM - Mercato : la liste des courtisans de Payet dévoilée !

En marge du match entre l'OM et le Stade Brestois, perdu par les Marseillais (2-1), le consultant de Canal+, Laurent Paganelli, a annoncé que Dimitri Payet, suspendu jusqu'à la fin de la saison, ne devrait plus être Olympien la saison prochaine. "Il va jouer l’année prochaine, pas à Marseille, mais il va jouer. Il va se faire prêter et il va jouer. C’est sûr."