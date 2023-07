OM - Mercato : le remplaçant idéal de Sanchez fait tout pour venir !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Hier, Alexis Sanchez a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux. On voit le Chilien, en toute décontraction, poser devant une grande plaine désertique. L'attaquant semble loin, très loin, des négociations que peuvent mener ses agents avec l'OM pour y jouer une deuxième saison. Et selon le journaliste de RMC Jonatan MacHardy, il est temps de se faire une raison : "Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il va falloir commencer à s'activer". Dont acte.

Ndiaye a repoussé une offre d'Everton pour attendre l'OM

La piste d'un remplaçant s'est dégagée d'elle-même ces derniers jours. Elle mène à Sheffield United, où Iliman Ndiaye serait très chaud pour jouer pour un club qu'il supporte depuis toujours et dont il a fréquenté le centre de formation pendant un an dans sa jeunesse. On a d'ailleurs appris hier qu'il avait refusé une offre d'Everton pour mieux attendre l'OM. Et son entourage a confirmé au compte Twitter @ODMByTreize013 qu'il voulait "rejoindre le club à tout prix". Ndiaye n'a certes pas le même jeu que Sanchez mais il évolue aussi en attaque. Seul bémol : il coûterait 18 M€ selon Transfermarkt...

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Dans l’entourage du joueur, on nous indique que Iliman Ndiaye 🇸🇳 souhaite rejoindre l’#OM à tout prix. Pour cela, l’attaquant de Sheffield United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 est prêt à refuser toute offre pour faciliter sa venue à Marseille. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/XrVfDW2j7m — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life