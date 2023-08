OM : les supporters de Vasco de Gama accueillent Payet en superstar !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Libre depuis son départ de l'OM, Dimitri Payet va s'engager avec le Vasco de Gama. "Je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer", a expliqué Dimitri Payet dans l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport.

Ambiance incroyable à l'aéroport

Un Payet qui est attendu ce mercredi à Rio, où les supporters de Vasco lui réservent un accueil chaleureux à l'aéroport. Une vidéo en atteste. Chaud, chaud !!!

🔥🔥🔥 Les supporters de Vasco de Gama attendent Dimitri Payet devant l'aéroport dans une ambiance extraordinaire. pic.twitter.com/Z5SHIR3ZYu — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life