OM – Mercato : Longoria aurait déjà recalé de nombreux bons plans de l'été !

Alors que les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace) ou même Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) et Evan Ndicka (Eintracht Francfort) circule sur la Canebière, on assure à l'OM qu'il s'agit de fausses pistes. Interrogé par Foot Mercato, un dirigeant olympien assure en effet que Marseille ne se retrouve pas aujourd'hui sur ce terrain de chasse qui ressemble à la course à l'échalotte avec de gros salaires et des primes à la signature souvent XXL.

L'OM sur aucun joueur libre cet été ?

« Honnêtement, on ne s’intéresse pas vraiment aux joueurs sans contrat. Soit, on considère qu’ils n’amélioreront pas notre équipe, soit on estime qu’ils ne seront pas intéressés », assure l'intéressé sous couvert de l'anonymat.

Coup de bluff de l'entourage de Pablo Longoria ou réelle mise au point ? Dans un poker menteur comme le Mercato tout semble envisageable...

Pour résumer Selon un membre de la direction de l'OM, le club phocéen n'a pas prévu de batailler pour les joueurs en fin de contrat. Si certains noms peuvent être intéressants (Wilfried Zaha, Marcus Thuram, Evan Ndicka), l'OM estime ne pas être à sa place sur ces dossiers.

