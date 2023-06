OM - Mercato: Longoria fait une croix sur deux pistes alléchantes

Si l’entraîneur de l’OM n’est toujours pas connu, le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta continue d’identifier de potentielles pistes pour le recrutement estival. Deux d’entre-elles ne seront visiblement pas olympiennes la saison prochaine.

Raphäel Guerreiro et Pape Mata Sarr, un temps évoqués, ne rejoindront pas l’Olympique de Marseille. Le premier devrait s’engager au Bayern Munich la semaine prochaine, selon Fabrizio Romano. Le second n’intéresse tout simplement plus le club phocéen, selon FootMarseille.com.

Le mercato olympien risque de basculer lorsque la nomination du technicien sera effective.

Raphäel Guerreiro will travel to Munich next week but documents have already been checked by his agents. Deal will be valid until 2026. 🔴✅ #FCBayern



Medical tests booked, as revealed today. No Atlético Madrid move, Guerreiro will play for Bayern.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/XJhD1CFDnM