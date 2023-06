OM - Mercato : Payet a tranché son avenir avec Longoria, Guendouzi s’est mis le vestiaire à dos

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

On en sait plus sur l’avenir de Dimitri Payet (36 ans). Sous contrat à l’OM encore un an, le numéro 10 olympien dispose d’une clause de reconversion au club, mais ses dirigeants ne sont pas opposés à un départ. Selon L’Équipe, Payet a discuté en tête à tête de son futur personnel avec Pablo Longoria lors d’un rendez-vous, vendredi dernier, à la Commanderie. Et l’ancien international a été très clair sur ses intentions : il compte bien honorer sa dernière année de contrat. De nombreux clubs ont manifesté leur intérêt ces dernières semaines (Olympiakos, Galatasaray, dans les pays du Golfe aussi), mais Payet semble bien décidé à rester.

Proche de Payet, Guendouzi ne fera aucun cadeau à l'OM

Ce pourrait aussi être le cas de Mattéo Guendouzi. Si les dirigeants de l’OM comptent le vendre pour récupérer un chèque rondelet cet été, le milieu de 24 ans ne serait plus aussi certain de vouloir partir ! « Une chose est sûre : frustré par le sort dont il s’estime victime cette saison, il ne compte faire aucun cadeau à ses patrons, explique le quotidien sportif. Guendouzi ne s’est pas privé d’avoir des mots très durs samedi à l’encontre de certains de ses coéquipiers, auprès de qui sa cote de popularité n’est pas énorme. » Seul soutien inconditionnel de l'ancien d'Arsenal dans le vestiaire de l’OM : Payet...