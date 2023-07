OM – Mercato : tout est OK, Aubameyang va signer !

Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, cela devrait se faire. L'attaquant avait rejoint l'OM en stage ce jeudi et il a passé la visite médicale.

Selon Fabrizio Romano, celle-ci s'est bien déroulée et le deal sera officialisé dès que Chelsea aura envoyé certains documents à l'OM. A suivre, donc...

Pierre Aubameyang has successfully completed medical tests as new OM player today. ⚪️🔵✔️



Deal to be official once documents for contract termination with Chelsea will be counter-signed. pic.twitter.com/WNxGuMC0s7