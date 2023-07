OM - Mercato : un défenseur de classe mondiale bientôt libre de tout contrat !

La Juventus Turin a fait savoir jeudi 13 juillet que plusieurs joueurs de son effectif allaient intégrer un loft en attendant un départ. Ces joueurs ne s'entraîneront plus avec leurs partenaires et ne participeront pas à la tournée aux Etats-Unis. Surprise, Leonardo Bonucci en fait partie. Le défenseur central vétéran (36 ans) paie sa mauvaise relation avec son entraîneur, Massimiliano Allegri, qu'il critique depuis de nombreuses années. Il paie également des prestations moins souveraines qu'à l'époque du fabuleux trio qu'il formait avec Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, équivalent défensif de la BBC du Real Madrid (Bale-Benzema-Cristiano).

La Juve et Bonucci négocient une résiliation de la dernière année de contrat du joueur. La Vieille Dame ne devrait pas faire d'histoire et signer un chèque de 3,5 M€ (équivalent de ses douze prochains mois de salaire) à un joueur qui a porté haut ses couleurs pendant 13 années. Bientôt libre, Bonucci pourrait-il intéresser l'OM ? Au début du marché estival, un intérêt marseillais pour lui a fuité dans la presse transalpine, ce que le club comme le joueur ont réfuté. Mais un joueur avec une telle expérience et libre d'indemnité pourrait forcément rendre des services à l'OM...

Juventus want Leonardo Bonucci out. The message was very clear from new director Giuntoli to Bonucci during the meeting on Thursday. ⚪️⚫️🚫



OM are not interested despite recent reports.



🚨 Bonucci, McKennie, Zakaria, Arthur Melo are OUT of the project & available for sale. pic.twitter.com/xNoGyc1gAb