OM – Mercato : un ex-Olympien proche de poser ses valises en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite continue de puiser au sein de clubs européens. Un défenseur de Premier League pourrait tenter de retrouver le sourire sous le soleil d'Arabie Saoudite, après une saison compliquée à l'OM.

Un dernier souffle doré

Prêté à l'OM sans convaincre et cumulant les pépins physique la saison précédente, Éric Bailly serait proche d'Al-Nassr. Le défenseur ivoirien, dont il reste un an de contrat à Manchester United, ne figure pas dans les plans d'Erik Ten Hag et serait sur le point de conclure un accord avec le club saoudien, selon Abdellah Boulma. Il pourrait rejoindre Seko Fofana, lui aussi ancien pensionnaire de Ligue 1.

Eric Bailly closing in on Al-Nassr 🇸🇦 Talks still ongoing and positive#ManU https://t.co/RQC74XqTIe — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 26, 2023

