OM - Mercato : un joueur valant 100 M€ arrive, une autre surprise se prépare

Ce dimanche, La Provence fait le point sur les négociations pour l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, confirmant que le milieu de terrain de l'Atlético Madrid a toutes les chances de devenir la première recrue estivale de l'OM. Le deal tournerait aux alentours des 7 M€, ce qui a incité le quotidien régional à rebaptiser l'ancien Lensois "l'homme qui valait 100 M€" puisque la somme cumulée de ses transferts depuis le départ de sa carrière dépasserait légèrement cette somme (4 M€ versés par Séville en 2012, 20 M€ par Monaco en 2013, 36 M€ par l'Inter en 2015, 22 M€ par Valence en 2018,15 M€ par l'Atlético en 2020 et donc 7 M€ par l'OM cet été, soit 104 M€).

Dans L'Equipe, l'attaquant Jérémy Perbet, qui a connu le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, à Villarreal de janvier 2013 à l'été 2014, a expliqué que dans son 4-4-2, l'Espagnol voulait des milieux qui se projettent rapidement. Et donc qu'un Mattéo Guendouzi serait parfait. La Provence annonce d'ailleurs qu'avec Kondogbia, l'OM aurait cinq milieux (Rongier, Veretout, Guendouzi, Gueye et donc Kondogbia) et que ça en ferait un de trop. Un départ se préciserait mais pas forcément celui de Guendouzi. C'est Pape Gueye, auteur d'un bon passage à Séville, qui serait davantage poussé vers la sortie...

Pour résumer Geoffrey Kondogbia est tout proche de devenir la première recrue de l'ère Marcelino à l'OM. Le milieu a été rebaptisé "le joueur qui valait 100 M€" par La Provence car il s'agit de la valeur cumulée de tous ses transferts en carrière. Son arrivée va entraîner le départ d'un milieu, mais pas forcément Mattéo Guendouzi.

