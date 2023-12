OM - Mercato : une piste alléchante va encore faire faux bond à Longoria

A l'été 2022, le président de l'OM, Pablo Longoria, tenait à renforcer son effectif avec un joueur talentueux et expérimenté. Il a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez, qui a rendu de fiers services pendant l'unique saison qu'il a passée en Provence et qui est regretté aujourd'hui. Mais il avait également étudié la situation d'Henrikh Mkhitaryan, qui arrivait en fin de contrat à l'AS Roma. Seulement, le milieu arménien avait préféré s'engager avec l'Inter Milan, où il est aujourd'hui le coéquipier... d'Alexis Sanchez.

Les choses se passent très bien pour Mkhitaryan en Lombardie, puisqu'il est un titulaire indiscutable des leaders de la Serie A (2 buts, 4 passes décisives en 14 matches). Son rendement est tellement bon, même à 34 ans, que sa direction tient à le prolonger, lui qui sera libre en juin. Le directeur sportif nerazzurro, Piero Ausilio, a déclaré : "Nous voulons continuer ensemble et nous accélérons sur ce dossier...". Selon Nicolo Schira, l'officialisation de la prolongation jusqu'en 2025 devrait intervenir dans les prochains jours. Pas d'OM pour Mkhitaryan, donc, alors que la grande communauté arménienne de Marseille aurait certainement été heureuse de l'accueillir !

#Inter’s sports director Piero #Ausilio confirms Henrikh #Mkhitaryan’s contract extension: “We want to continue together. We are accelerating…”. Expected a meeting in the next days to finalize the renewal until 2025. #transfers https://t.co/3uS3H6KU0m