PSG : al-Khelaïfi pourrait faire capoter le rachat de Manchester United !

Le média anglais The Athletic fait de grosses révélations sur la tentative de rachat de Manchester United par le cheikh Jassim. Et notamment la grosse implication de Nasser al-Khelaïfi dans les négociations. Le président du PSG a tout d'abord conseillé son compatriote sur l'évaluation des Red Devils et les propriétaires de ces derniers, la famille Glazer, aurait ensuite pris contact avec lui afin qu'il incite le cheikh Jassim à revoir son offre à la hausse. Mais cette implication de NAK ne plairait pas du tout à la Premier League et pourrait faire capoter le deal !

La Premier League craint que l'émir ne soit derrière le cheikh Jassim

En effet, les autres clubs de Premier League s'inquiètent de voir al-Khelaïfi impliqué à ce point. Pour eux, cela signifie que l'émir du Qatar se cache derrière le cheikh Jassim. Or, ils ne veulent pas que MU devienne la propriété d'un Etat car cela pose déjà de gros problèmes avec Manchester City (Abu Dhabi) et Newcastle (Arabie Saoudite). City a ainsi enfreint plus d'une centaine de règles avec le dopage financier et risque de lourdes sanctions comme le retrait de tous ses titres. En voulant rendre service, Nasser al-Khelaïfi pourrait donc avoir torpillé les chances du cheikh Jassim (ou de l'émir) de racheter l'un des plus grands clubs de la planète !

Raphaël Nouet

Rédacteur