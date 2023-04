PSG : dans un plaidoyer émouvant en faveur du Parc, Alonzo détruit le Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Personnage éminemment sympathique, très prisé des médias pour sa lucidité dans l'analyse et son franc-parler, Jérôme Alonzo a résumé dans une tribune au Monde le sentiment général des supporters historiques du PSG : un déménagement au Stade de France romprait définitivement le lien avec un club qui a perdu son âme à mesure que le Qatar déversait des millions d'euros. Très attaché au PSG, l'ancien gardien, qui y a joué de 2001 à 2008, estime que quitter le Parc des Princes serait une catastrophe pour le club de la capitale.

"Le Parc est mon dernier lien avec le club"

"Le Parc est un patrimoine fantastique, même si je suis conscient du fait qu’il a un côté obsolète par rapport aux concurrents du PSG. Il doit s’améliorer, mais ne nous faisons pas croire qu’il faut aller au Stade de France pour aller mieux ! Le Stade de France, il n’y a pas un stade en Europe à la conception aussi antinomique pour un club résident. Il n’y a rien qui va. Il est impersonnel, froid, sans âme. C’est compliqué pour y aller et pour en revenir. Et il y a une piste d’athlétisme… Quand on voit le fiasco de la dernière finale de la Ligue des champions, on peut se demander ce qu’il pourrait se passer au premier clasico ou au premier PSG-Lyon organisé là-bas."

"Le PSG, c’est le Parc, partons de cette base-là ! Mais les Qataris ne peuvent pas faire une offre au prix d’une villa, et la mairie ne peut pas réclamer un prix de vente équivalant à la moitié de la ville ! Et si les propriétaires qataris doivent compter leurs sous, qu’ils arrêtent plutôt d’acheter des joueurs pourris à 50 millions d’euros… Aujourd’hui, c’est un autre PSG, les dirigeants actuels se foutent du passé du club et ça me fait beaucoup souffrir. Le Parc est mon dernier lien avec le club. Et si ce lien se brise… C’est un peu comme une histoire d’amour, on se sépare en bons termes, les fils sont distendus mais pas rompus, on reste bienveillants envers l’autre, puis survient l’acte de trop qui fait qu’on coupe les ponts".

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

💬 Dans une tribune publiée par Le Monde, Jérôme Alonzo se positionne contre un possible déménagement du PSG au Stade de France. L’ancien gardien parisien tacle les dirigeants qataris et milite pour que le club de la capitale reste au Parc des Princes.https://t.co/c4c0f7HWSI — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Conscient que le PSG s'est éloigné de ses supporters historiques depuis l'arrivée des Qataris, Jérôme Alonzo plaide pour un maintien au Parc des Princes car un déménagement au Stade de France briserait définitivement le lien avec beaucoup de fans.

Raphaël Nouet

Rédacteur