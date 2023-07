PSG : l'affaire Mbappé pèse sur le vestiaire, Luis Enrique prend une décision forte

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pendant que le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus, le PSG a entamé ce mardi sa tournée estivale au Japon avec un triste match nul face à Al-Nassr et Cristiano Ronaldo (0-0). Le manque de solutions offensives s'est notamment fait ressentir dans l'équipe de Luis Enrique qui doit gérer une préparation tronquée par les agitations en coulisses et un mercato qui bloque en conséquence. Ce soir, le journal l'Equipe explique que l'ambiance serait même "pesante" dans le vestiaire parisien alors que la situation de Mbappé empêche le club parisien et le coach espagnol de se projeter sur la suite des opérations.

Luis Enrique ne parlera plus avant la Ligue 1

Dans ce climat lourd, l'ancien entraîneur du Barça "marche sur un fil" alors que des renforts sont évidemment attendus en attaque. Preuve de l'incertitude qui règne au PSG, le successeur de Christophe Galtier ne s'exprimera plus devant les médias avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, prévue le week-end du 12 août face à Lorient, indique le quotidien sportif. Le club de la capitale souhaiterait le préserver au maximum de tout embarras supplémentaire afin qu'il puisse se focaliser au maximum sur la préparation de son groupe. Si tant est qu'il soit possible de mettre de côté l'affaire Mbappé...

Luis Enrique pris au piège de l'affaire Kylian Mbappé au PSG



Avec le conflit entre Kylian Mbappé et sa direction, et un effectif très léger dans le secteur offensif, Luis Enrique n'est pas épargné et connaît des débuts délicats sur le banc parisien https://t.co/Gg0k3YiPNR pic.twitter.com/FYUIZNiUnY — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2023

