PSG : Lucas Hernandez regrette son amour passé pour l'OM

Nul doute que les supporters du PSG scruteront particulièrement les performances de Lucas Hernandez. Recrue phare en défense, l'international français a beaucoup fait parler de lui lors de sa signature à Paris en raison de son amour déclaré pour l'OM dans le passé. L'ancien joueur du Bayern Munich, né à Marseille, avait notamment déclaré qu'il ne porterait jamais les couleurs parisiennes avant de finalement rejoindre la capitale cet été. Dans un entretien accordé à l'Equipe ce mercredi, le frère de Theo a remis les choses à plat.

Très motivé à l'idée de réussir au PSG, Hernandez dit regretter certains propos tenus sur son attachement à l'OM, qui n'existerait plus selon lui.

"Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement. Je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot."