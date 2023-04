PSG : retournement de situation pour l'avenir de Campos ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Coup de théâtre à Paris. Alors que Galtier semble plus que menacé depuis des semaines, voilà que Luis Campos pourrait le suivre comme le révèle le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter. Au-delà du choix, désormais plus que discuté, de Christophe Galtier, Luis Campos paierait surtout un mercato estival catastrophique.

Déjà tout à jeter

Si l’on regarde, aucun des transferts estivaux de Luis Campos n’a payé ses fruits. Que ce soit Carlos Soler, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, ou Renato Sanches, toutes ces idées se sont révélées profondément mauvaises, et ces cinq joueurs pourraient déjà être éjectés eux aussi de la capitale l’été prochain. Seul Vitinha relève un petit peu la barre, sans être particulièrement convaincant non plus.

Ainsi, le bilan de Luis Campos est plus que contrasté, pour ne pas dire fondamentalement mauvais, expliquant la colère des dirigeants parisiens à son égard. Sa position est assez difficile, et s’il ne fait pas mieux l’été prochain, nul doute de son avenir.